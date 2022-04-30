Vincenzo Montella: "Kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik" - Son Dakika
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Vincenzo Montella: "Kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik"

30.04.2022 00:17

Vincenzo Montella: "Kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik" Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Son maça göre iyiydik ama kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik" dedi.

Vincenzo Montella: "Kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik"

GİRESUN - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Son maça göre iyiydik ama kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, GZT Giresunspor deplasmanında 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İstediğimiz performansı sergileyemedik. Son maça bakıldığında bugün daha iyiydi. Ama baktığınızda kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik. Bu daha çok içimi yakıyor. Çünkü rakipten daha fazla yapmazsınız. Sonucu mağlubiyet oluyor. Tabi şunu da örtmüyor. Şu ana kadar 3 maç öncesine kadar müthiş bir performans gösteren Adana Demirspor vardı. Tekrardan toparlanma zamanı geldi" dedi.

GZT Giresunspor'un maç performansını değerlendiren Montella, "İlk maçta da Giresunspor'un performansını beğenmiştim. Çünkü düzenli bir şekilde beraber defans yapabilen bir takım. Bugün de aynısın sergilediler. Maçın sonucu da biliyorsunuz" dedi.

Her zaman kazanmak için oynayan bir oyuncu grubunun olduğunu belirten Montella, "Baktığınızda aslında müthiş çocuklardan oluşan bir grubumuz var bizim. Her zaman kazanmak isteyen bir grubumuz var. Baktığınızda bir hoca analiz yaparken birçok şeyi ele alıyor. Takımımızda son 3 mağlubiyete baksak bile şu ana kadar müthiş bir sezon geçirdikleri için hala yarışın içerisindeyiz bir şekilde. Tabii ki de biraz bir yükseklik korkusu da yaşıyor olabilir çocuklarımız. Baktığınızda futbolcularımız geçmişine herhangi bir alışıklık yok. Eksiklerimiz de var. Belhanda, Balotelli, Stamboli. Bunlar alışkın ancak bunlar bugün cezalı olduğu için yoktu" değerlendirmesini yaptı.

(RÖ-ME-MA-Y)

Vincenzo Montella: Kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik
Vincenzo Montella: Kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik
Vincenzo Montella: Kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik
Vincenzo Montella: Kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vincenzo Montella: 'Kendi performansımızdan uzak bir çizgi çizdik' - Son Dakika


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