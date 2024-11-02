Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti - Son Dakika
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Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, teknik direktör Vincenzo Montella'nın geleceği hakkında konuştu. Kazancı, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti ve Montella'nın 2026 Dünya Kupası sonuna kadar Türkiye'de kalacağını ifade etti.

02.11.2024 11:23  Güncelleme: 11:32
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Vincenzo Montella'nın geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Kazancı, " Uluslar Ligi'nde 4 maç geride kaldı. A Milli Takım'ın performansını nasıl buldunuz?" sorusuna, "Deplasmandaki Galler maçı dışında performans olarak çok iyiydi takım. Şimdi iş Galler maçına kaldı. Kayseri'deki karşılaşmayı kazanırsak Karadağ'a kalmadan, hem A Ligi'ne yükselmiş oluyoruz hem de bizim için daha büyük önem arz eden konu Dünya Kupası Elemeleri için play-off bileti alıyoruz. İnşallah Galler'i yenip, Karadağ'a hazırlık maçı hüviyetinde gitmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"MONTELLA BİZİMLE KALACAK"

"Montella, " Roma'dan bir teklif gelirse çok zor durumda kalırım" dedi. Böyle bir teklif olursa ne olur?" sorusunu yanıtlayan Kazancı, "Roma'nın efsanelerinden hoca, bu gayet doğal. Bizim 2026 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmemiz var. Kendisi burada çok mutlu ve yüzde 100 konsantre. Başarılı hocaların adının bazı büyük kulüplerle anılmasından daha doğal bir şey olamaz. En az Dünya Kupası sonuna kadar bizimle olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella\'nın A Milli Takım\'daki geleceği netleşti

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Son Dakika Spor Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fatih Ersan:
    Allaha şükür milli takım İmPARAtor dan ve futboldan anlamayan ve konuşması anlaşılmayan Şenol Güneşten kurtuldu. Montella ile sürekli devam edin 20 3 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    okandan sonra gs nin başında montellayı göreceğiz 0 7 Yanıtla
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