Vinicius Jr. baba oluyor
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. ve sevgilisi, bebek beklediklerini duyurdu. Çift, mutlu haberi birlikte verdikleri pozla paylaştı.
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr., özel hayatındaki mutlu gelişmeyi sevgilisiyle birlikte duyurdu. Çift, bebek beklediklerini hamilelik testini gösterdikleri fotoğrafla açıkladı.
MUTLU HABERİ BİRLİKTE VERDİLER
Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafta hamilelik testini kameraya göstererek bebek beklediklerini duyurdu. Karede Vinicius Jr.'ın mutluluğu dikkat çekerken, sevgilisi de hamilelik testini elinde tuttu.
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