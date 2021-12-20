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Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket - Son Dakika

Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket

20.12.2021 23:35

Sezon başında Bordeaux'a gidecekken 1.6 milyon euroya Fenerbahçe'ye kazandırılan Burak Kapacak, Vitor Pereira döneminde bir kez bile forma giyemedi. Genç futbolcu Pereira'nın gönderildiği açıklamaya beğeni bırakarak adeta içinde kopan fırtınanın mesajını verdi.

Fenerbahçe taraftarının bu sezon en çok izlemek istediği isinmlerden olan yeni transfer Burak Kapacak, Vitor Pereira ile yolların ayrılmasıyla rahat bir nefes aldı. Fransa'ya transfer olacakken 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Burak, Pereira'dan bir kez bile forma alamadı.

Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket! Ayrılık haberiyle düğün bayram yaptı

SESSİZ KALDI

Fenerbahçe için Avrupa hayalini bırakan Burak, suskunluğunu bir 'beğeni' ile yaptı. 22 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin paylaştığı "Vitor Pereira ile yollarımızı ayırdık" açıklamasına kendi hesabından beğeni bıraktı.

Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket! Ayrılık haberiyle düğün bayram yaptı
Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket

Burak Kapacak, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket - Son Dakika
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