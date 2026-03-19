Vitor Pereira\'nın Nottingham\'ı milli yıldızımızı penaltılarda eledi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Nottingham Forest, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Midtjylland ile karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi Nottingham Forest, penaltılarda 3-0'lık skorla kazandı.
Nottingham Forest, 40. dakikada Nicolas Dominguez ve 52. dakikada Ryan Yates'in golleriyle 2-0 öne geçti. Midtjylland, 69. dakikada Erlic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşma bu sonuçla uzatmalara giderken, 120 dakika sonunda toplam skorda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine gol izni vermeyen Nottingham Forest, 3-0'lık üstünlükle maçı kazandı.
Midtjylland forması giyen milli oyuncumuz Aral Şimşir, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 47. dakikada oyuna dahil oldu.
Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham Forest, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Forest'ın rakibi, Stuttgart-Porto eşleşmesinin galibi olacak.
