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Vitraspor liderliği elinden kaçırdı - Son Dakika

Vitraspor liderliği elinden kaçırdı

06.12.2021 11:45
Vitraspor liderliği elinden kaçırdı

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında grip lideri Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile en yakın takipçisi Bozüyük Vitraspor karşı karşıya geldi.

Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında grip lideri Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile en yakın takipçisi Bozüyük Vitraspor karşı karşıya geldi. Vitraspor yendiği takdirde liderliği yükseleceği maçta, 1 puana razı oldu.

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynana Bölgesel Amatör Lig 3'üncü grup 6'ncı hafta müsabakasında Bozüyük Vitraspor ile Anadolu Üniversitesi golsüz berabere kaldı. Maça iyi başlayan Bozüyük Vitraspor maçın ilk yarısında bulduğu atakları yaralanamadı. Maçın ikinci yarısında maçta dengeyi kuran Anadolu Üniversitesi'nin de bulduğu ataklar sonuçsuz kalınca, müsabaka başladığı gibi bitti. Bozüyük Vitraspor bu beraberlik ile puanını 13'e çıkarırken, Eskişehir temsilcisi 14 puanla liderliği sürdürdü.

Maçı Bozüyük Belediye Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da izledi. - BİLECİK

Vitraspor liderliği elinden kaçırdı
Vitraspor liderliği elinden kaçırdı
Vitraspor liderliği elinden kaçırdı
Vitraspor liderliği elinden kaçırdı
Vitraspor liderliği elinden kaçırdı

Anadolu Üniversitesi, Amatör Lig, Eskişehir, Bozüyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vitraspor liderliği elinden kaçırdı - Son Dakika Spor


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