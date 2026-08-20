Vlahovic Beşiktaş'ta İlk Maçına Çıktı - Son Dakika
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Vlahovic Beşiktaş'ta İlk Maçına Çıktı

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Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris ile oynadığı maçta ilk kez kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Sırp golcü Dusan Vlahovic, Litvanya takımı Kauno Zalgiris ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu birinci maçında ilk kez kadroda kendine yer buldu.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Kauno Zalgiris ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, son olarak ligde oynanan Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

48 yaşındaki çalıştırıcı, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou ve Semih Kılıçsoy'un yerine Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-gyu Oh'u ilk 11'de görevlendirdi.

Siyah-beyazlılar, mücadeleye Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ta kulübede ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy, İtalyan teknik adamdan şans bekledi.

Vlahovic, ilk kez kadroda

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris karşısında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

UEFA listesine adı yazdırılan Sırp golcü, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma bölümünde 26 yaşındaki santrfora yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Vincenzo Italiano'ya destek

Beşiktaşlı taraftarlar, her maç olduğu gibi teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşmadan önce ısınma bölümünde takımının başında yer alan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin desteğine alkışlarla karşılık verdi.

İki kulüp, dostluk yemeğinde buluştu

Beşiktaş Kulübü, UEFA ve Kauno Zalgiris heyetleriyle dostluk yemeğinde buluştu.

Tüpraş Stadı'nda bulunan restorandaki yemeğe siyah-beyazlı yöneticiler Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları, İbrahim Şafak Sağlam ile Beşiktaş Kulübü Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisleri Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu, UEFA Delegesi Ayan Alzhanov, Kauno Zalgiris Kulübü Başkanı Mantas Kalnietis, Genel Müdür Eimantas Püras, Sportif Direktör Darius Sinkünas ile İletişim Müdürü Lukas Gintautas katıldı.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri, konuklara yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulundu ve günün anısına plaket ile Beşiktaş forması takdim etti.

Kuzey siyah, güney beyaz

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris'in karşı karşıya geldiği mücadelede tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, gün içinde kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan "Bu akşam güney tribün beyaz, kuzey tribün siyah giyiniyor" çağrısına uydu.

Kuzey tribününde siyah giyinen Beşiktaşlı futbolseverler, güneyde ise beyaz forma ve tişörtlerle ilk düdüğü bekledi.

Öte yandan Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, tribünlerde küçük boşluklar göze çarptı.

Kauno Zalgiris taraftarı gelmedi

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasına konuk ekip taraftarı ilgi göstermedi.

Litvanya temsilcisinin taraftarlarının gelmemesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaşlı taraftarlar için biletleri satışa çıkardı.

Biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükenirken, taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vlahovic Beşiktaş'ta İlk Maçına Çıktı - Son Dakika

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