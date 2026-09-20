Vlahovic\'e yapılan hareket penaltı mı? Ünlü yorumcular pozisyona son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. beIN Trio ekibi, zorlu maçın tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

VLAHOVIC'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: "Topa gitmeye çalışan Vlahovic, engellemeye çalışan Bates. Burad hücum faul yok, eminim. Tutma çekme şarj hiçbir şey yok. Vlahovic önceliği alıp faulsüz geçtikten sonra Bates'in hedefi engellemek. Vlahovic'in denge ayağına bakın. Üstüne düştü Bates, devirdi ve ezdi. Bu pozisyon net penaltı ve artı kırmızı kart gerekir. Bates en başından en sonuna tüm amacı rakibini kısıtlamak."

Aleks Taşçıoğlu: "Vlahovic'in herhangi bir faulü yok. Bates'in koluyla ve ayağıyla darbesi var. Penaltı artı kırmızı kart gerekirdi."

Seçim Demirel: "Bates etkili bir şekilde rakibini durdurdu, hiçbir şekilde topla oynama niyeti yok. Kırmızı kart ve penaltı kararı daha doğru olurdu."

BEŞİKTAŞ'IN KAZANDIĞI PENALTI

Bülent Yıldırım: "VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru."

Aleks Taşçıoğlu: “VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru.”

Seçim Demirel: "VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru."