Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri belli oldu.
Ligde oynanan erteleme maçlarının ardından normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, play-off yarı finalinde ligde dördüncü sırada bulunan Türk Hava Yolları ile eşleşti.
Üçüncü sırada kalan Eczacıbaşı Dynavit ise sezonu ikinci tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.
İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, 10 yıl önce yıkılan stadyumun yeniden yapılması için miting düzenledi. Taraftarlar, Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisinde bir araya gelerek meşale yaktı ve çeşitli sloganlar attı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, taraftarın yıllardır yapılmayan Karşıyaka Stadı için yaptığı etkinliğe kulüp yönetimi olarak destek verdiklerini belirtti. Etkinliğe siyasi parti adayları ve kulüp yöneticileri de katıldı.
Karşıyaka taraftarı, yıllar önce yıkılan stadyumlarını geri istemek için Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı ve diğer sporcular, camia ve taraftarlar, yeni stadyum için destek istedi.
Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti ve normal sezonu lider tamamladı. Eczacıbaşı Dynavit ise üçüncü sırada yer aldı. Maçın salonu TVF Burhan Felek'te oynandı ve toplam süre 118 dakika sürdü.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ulaşmak için iyi bir oyun sergileyeceklerini belirtti. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak görüyor ve seyircinin desteğinin önemini vurguluyor.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez'in performansı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından övgüyle karşılandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
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