Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

21.07.2022 22:18
Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2. Grup'ta Türkiye, beşinci maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2. Grup'ta Türkiye, beşinci maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Macaristan'ı 25-17, 20-25, 25-10 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. galibiyetini alarak ikinci oldu. Bu sonuçla milli takım yarı finale çıktı.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, yarı finalde 23 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da Sırbistan'la karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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