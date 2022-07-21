Macaristan'ı 25-17, 20-25, 25-10 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. galibiyetini alarak ikinci oldu. Bu sonuçla milli takım yarı finale çıktı.

Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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