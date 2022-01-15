Voleybol: 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 18 Yaş Altı Voleybol Erkek Milli Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Balkan Şampiyonası) 1. tur üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada milli takım, karşılaşmayı 25-23, 25-13 ve 25-18'lik setlerle kazandı.

Grupta oynadığı ilk karşılaşmada ev sahibi Bulgaristan'a 3-0 kaybeden, Sırbistan ve Yunanistan maçlarını ise rakiplerine set vermeden kazanan milliler, yarın TSİ 18.30'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.