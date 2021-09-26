Voleybol: 2021 Erkekler Balkan Kupası

Halkbank, yarın Yunan temsilcisi Kifissias Athens ile saat 14.00'de karşı karşıya gelecek.

2021 Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci gününde Halkbank, Sırbistan'ın Radnicki Kragujevac takımını 3-0 mağlup etti.

Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar

Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi

Petrol atıklarının ardından Samandağ sahilde yeni kriz! Asi'den gelen su canavarları her yeri kapladı

Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak