Salon: TVF Başkent
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Burhan İlhan
Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez ( Volkan Döne, Caner Ergül, Selçuk Keskin, Abdullah Çam)
Yeni Kızıltepespor: Bojic, Ertan Debreli, Filip, Gürkan Kadir Uz, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Onur Kurt, Ayhan Tunç, Hamdi Erkan, Ceng Cevheroğlu)
Setler: 25-21, 25-21, 25-22
Süre: 88 dakika (28, 28, 32)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Halkbank, sahasında konuk ettiği Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor