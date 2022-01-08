Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun
Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu
Sorgun Belediyespor: Murathan Kısal, Danilov, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Poluian (Deniz İvgen, Hakan Polat)
Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Cihan, Arda Bostan, Alisson, Rıfat Kantarcıoğlu ( Semih Çelik, Kaan Bülbül, Hacı Şahin, Mustafa Cervatoğlu, Eren Kanlı)
Setler: 25-22, 25-20, 25-20
Süre: 84 dakika (30, 27, 27)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta maçında Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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