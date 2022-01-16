Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Yavuz Akdemir, Tuncay Sevim
Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu, Divis, Melih Sıratca, Muzaffer Yönet)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Uğur Eren, Burhan Zorluer, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Berk Dilmenler)
Setler: 18-25, 21-25, 18-25
Süre: 74 dakika (23, 25, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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