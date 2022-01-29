Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakcı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Halil Dolaşık, Khani, Enes Atlı)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Bertuğ Öndeş, Candido, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Batuhan Avcı)
Setler: 20-25, 25-23, 22-25, 17-25
Süre: 119 dakika (28, 32, 32, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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