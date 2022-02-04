Salon: Sorgun
Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu
Sorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Egecan Avcıl, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, İzzet Alp Akkuş, Camejo, Aykut Gedik)
Setler: 20-25, 25-18, 16-25, 18-25
Süre: 105 dakika (25, 27, 26, 27)???????
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.???????
Kaynak: AA
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