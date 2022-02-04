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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

04.02.2022 18:47
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Yavuz Akdemir, Eser TürkoğluSorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Egecan Avcıl, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis)Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan...

Salon: Sorgun

Hakemler: Yavuz Akdemir, Eser Türkoğlu

Sorgun Belediyespor: Furkan Gök, Danilov, Melih Özdemir, Hakan Polat, Egecan Avcıl, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Çetinkaya, Ali Onur Edis)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, İzzet Alp Akkuş, Camejo, Aykut Gedik)

Setler: 20-25, 25-18, 16-25, 18-25

Süre: 105 dakika (25, 27, 26, 27)???????

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.???????

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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