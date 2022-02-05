Üye Girişi
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2 - Son Dakika

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2

05.02.2022 16:09

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 18. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

Salon: Şırnak

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, İvanov Svetoslav, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Serhat Coşkun, Caner Ekrem Çiçekoğlı, (Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Segenov Georgi, Can Ayvazoğlu)

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Muhamet Hacıoğlu, Arda Bostan, Patita Soane Jhon Wandt Vaımua, Alison do Monte Martin Melo, ( Semih Çelik, Rıfat Kantarcıoğlu, Mustafa Cervatoğlu, Ahmetcan Büyügöz)

Setler: 25- 22, 18-25, 18-25, 25-18, 15-8

Süre: 108 dakika (28, 28, 27, 27, 18 - ŞIRNAK

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2

YORUMLAR
500

Efeler Ligi, Sigorta, Tokat, Umut, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
18:24 Spor dünyası ve dört büyüklerden koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
18:00 Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
17:56 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü
17:55 Erdoğan çiftine yurtdışından ilk "geçmiş olsun" mesajı Zelenski çiftinden!
17:54 Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var! Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir
17:29 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
17:32 Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 18:41:18. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 Tokat Belediye Plevne: 2 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement