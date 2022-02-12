Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Khani, Enes Atlı, Ömer Furkan Dur ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ertuğrul Gazi Metin, Halil Dolaşık, Altay Demirci)
Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Ramos (Caner Ergül, Bruno, Oğuzhan Karasu)
Setler: 18-25, 25-23, 19-25, 22-25
Süre: 114 dakika (27, 28, 31, 28)
AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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