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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

12.02.2022 17:20
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat BüyükpamukçuAltekma: Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Khani, Enes Atlı, Ömer Furkan Dur (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ertuğrul Gazi Metin, Halil Dolaşık, Altay Demirci)Halkbank: Efe Bayram, Vigrass,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Khani, Enes Atlı, Ömer Furkan Dur ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ertuğrul Gazi Metin, Halil Dolaşık, Altay Demirci)

Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Ramos (Caner Ergül, Bruno, Oğuzhan Karasu)

Setler: 18-25, 25-23, 19-25, 22-25

Süre: 114 dakika (27, 28, 31, 28)

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Halkbank, deplasmanda Altekma'yı 3-1 yendi.

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Mehmet Özbek, Halkbank, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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