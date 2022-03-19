Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.03.2022 18:36
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Burhan İlhan, Gürhan GülBingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Fatih Yörümez, Uğur Kılınç, Alper Omurca )Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Emre Vahit Savaş,...

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Fatih Yörümez, Uğur Kılınç, Alper Omurca )

Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Emre Vahit Savaş, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet)

Setler: 25-21, 15-25, 19-25, 28-16, 12-15

Süre: 137 dakika (30, 25, 26, 36, 20)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

YORUMLAR
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Halil İbrahim Kurt, Efeler Ligi, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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