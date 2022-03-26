Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: Kızıltepe Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente
Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet,Caner Pekşen, Alfonso, Ertan Debreli, Filip, Bojic (Hamdi Erkan, Alperay Demirciler, Görkem Yazgan)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Thondike, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Tiurin, Resul Gün, Voukeng (Enaboifo, Yusuf Eken,Tarık Emre Sipahioğlu,Zeka Çağatay Kır)
Setler: 25-21, 25-22, 25-22
Süre: 80 dakika (22, 30, 28)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Yeni Kızıltepespor, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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