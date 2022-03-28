Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

28.03.2022 16:25
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan KayışoğluArkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Candido, Batuhan Avcı, Enis Ali Ay)Halkbank: Ramos, Bruno, Vigrass, Selçuk Keskin,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Candido, Batuhan Avcı, Enis Ali Ay)

Halkbank: Ramos, Bruno, Vigrass, Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Efe Bayram, Vucicevic)

Setler: 25-20, 17-25, 25-19, 25-23

Süre: 118 dakika (26, 28, 31, 33)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Arkas Spor, lider Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Ligde 25. haftaya kadar mağlubiyetini bulunmayan Halkbank ilk yenilgisini aldı.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

YORUMLAR
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Halkbank, voleybol, Sigorta, Ali Ay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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