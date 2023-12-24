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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şehit Orkan DinçerHakemler: Yasin Okumuş, Serap FukaBigadiç Belediyespor: Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al (Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız)RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, İbrahim Halil Yücel,...

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
24.12.2023 - 19:02,
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Salon: Şehit Orkan Dinçer

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Fuka

Bigadiç Belediyespor: Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein, Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al ( Salih Özdemir, Alican İlker Çakır, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Danilov, İbrahim Halil Yücel, Furkan Ömer Dur, Mejias, Afshin Far, Hakan Polat ( Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Melih Sıratça, Görkem Yazgan)

Setler: 19-25, 25-19, 21-25, 22-25

Süre: 124 dakika (22, 34, 35, 33)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. hafta maçında RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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