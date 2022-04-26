Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan
Spor Toto: Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Sercan Yüksel Bıdak)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Burhan Zorluer, Berkun Eber Üstündağ, Efe Er)
Setler: 25-19, 25-18, 25-27, 25-27, 12-15
Süre: 127 dakika (23, 24, 31, 30, 19)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 yendi.
29 Nisan Cuma Günü Bursa'da oynanacak ikinci maç saat 15.00'te başlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 7-8'incilik etabı - Son Dakika