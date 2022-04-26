Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 7-8'incilik etabı - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 7-8'incilik etabı

26.04.2022 17:28
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 7-8'incilik etabı

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Erhan AlparslanSpor Toto: Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Sercan Yüksel Bıdak)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Erhan Alparslan

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Sercan Yüksel Bıdak)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Burhan Zorluer, Berkun Eber Üstündağ, Efe Er)

Setler: 25-19, 25-18, 25-27, 25-27, 12-15

Süre: 127 dakika (23, 24, 31, 30, 19)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Spor Toto'yu 3-2 yendi.

29 Nisan Cuma Günü Bursa'da oynanacak ikinci maç saat 15.00'te başlayacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi, Sigorta, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 7-8'incilik etabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi 7-8'incilik etabı - Son Dakika
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