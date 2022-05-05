Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi

05.05.2022 21:46
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi

Salon: BaşkentHakemler: Erdal Akıncı, İlknur ÇakarHalkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)Ziraat Bankkart: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat...

Salon: Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)

Ziraat Bankkart: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 23-25, 22-25, 19-25

Süre: 92 dakika (32, 32, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.

Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı.

Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak Ziraat Bankkart şampiyonluk, Halkbank seriyi uzatmak için sahaya çıkacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi - Son Dakika


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