Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: Zeki Bocutcu, İlknur Çakar
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, İzzet Alp Akkuş, Camejo, Aykut Gedik)
Yeni Kızıltepespor: Alfonso, Onur Kurt, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Ceng Cevheroğlu)
Setler: 25-12, 25-20, 25-17
Süre: 75 dakika (20, 30, 25)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesinde Ziraat Bankkart, sahasında Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Kaynak: AA
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