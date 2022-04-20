Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20.04.2022 22:40
Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta yarın Danimarka ile karşılaşacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta yarın Danimarka ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, B Grubu'nda ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Danimarka ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Milli Takım, B Grubu'nu ilk sırada tamamlaması durumunda 9-17 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak.

Millilerin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'taki maç programı (TSİ) şöyle:

21 Nisan Perşembe:

17.30 Danimarka-Türkiye

22 Nisan Cuma:

17.30 Türkiye-Ukrayna

23 Nisan Cumartesi:

19.00 Türkiye-Sırbistan

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Avrupa Şampiyonası, Danimarka, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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