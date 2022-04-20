Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta yarın Danimarka ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, B Grubu'nda ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Danimarka ve Ukrayna ile mücadele edecek.
Milli Takım, B Grubu'nu ilk sırada tamamlaması durumunda 9-17 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak.
Millilerin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'taki maç programı (TSİ) şöyle:
21 Nisan Perşembe:
17.30 Danimarka-Türkiye
22 Nisan Cuma:
17.30 Türkiye-Ukrayna
23 Nisan Cumartesi:
19.00 Türkiye-Sırbistan
Kaynak: AA
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