Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Son Dakika
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Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

25.05.2022 19:32
Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

Salon: Elazığ Fırat ÜniversitesiHakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Burhan İlhan (Türkiye)Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Mert...

Salon: Elazığ Fırat Üniversitesi

Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Burhan İlhan (Türkiye)

Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Mert Matic)

Slovakya: Firkal, Macuha, Mlynarcik, Pokopec, Kovac, Bartak (Meciar, Smolej, Scerba)

Setler: 25-15, 25-20, 25-20

Süre: 73 dakika (24, 24, 25)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yendi.

Miller, gruptaki ikinci maçında 1 Haziran Çarşamba günü Portekiz'e konuk olacak.

Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi
Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi
Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi
Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi
Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

YORUMLAR
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Elazığ İl Özel İdare, Şanlıurfa Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare, Şanlıurfa Grubu'nda 'Altın Konteyner İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu 'Altın Konteyner İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu
Kaynak: AA

Türkiye, Elazığ, Güneş, Altın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Son Dakika


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