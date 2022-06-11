Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

11.06.2022 19:43
Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

Salon: Poprad ArenaHakemler: Tudor Pop (Romanya), Igor Schimpl (Slovakya)Slovakya: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcik (Turis, Panko, Scerba, Macuha, Bartak, Smolej)Türkiye: Mert Matic, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın (Volkan Döne,...

Salon: Poprad Arena

Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Igor Schimpl (Slovakya)

Slovakya: Pokopec, Zeman, Palgut, Firkal, Kovac, Mlynarcik (Turis, Panko, Scerba, Macuha, Bartak, Smolej)

Türkiye: Mert Matic, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yasin Aydın ( Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Arda Bostan, Efe Bayram, Baturalp Burak Güngör, Vahit Emre Savaş)

Setler: 16-25, 19-25, 26-28

Süre: 82 dakika (26, 25, 31)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti.

Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi
Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

YORUMLAR
500
Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde Filenin Efeleri, üst üste 3'üncü kez namağlup Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalleri'nde Romanya'da 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği düzenlendi Romanya'da 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği düzenlendi
Kaynak: AA

Volkan Döne, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:29:43. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement