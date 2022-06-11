A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Volkan Döne, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi - Son Dakika

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