Salon: TVF Başkent
Hakemler: Thien Khuc (Belçika), Borislav Yordanov (Bilganistan)
Tallinn Technical University: Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus (Alari Saar, Kais, Voit, Torn)
Halkbank: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Furkan Aydın, Hernandez, Bruno, Mustafa Koç ( Volkan Döne, Caner Ergül, Vucicevic, Oğuzhan Karasu, Abdullah Çam, Efe Bayram)
Setler: 15-25, 23-25, 21-25
Süre: 68 dakika (20, 26, 22)
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Estonya'nın Tallinn Technical University takımını 3-0 mağlup eden Halkbank, yarı finale yükseldi.
Avrupa'da oynadığı son 6 maçı da kazanan başkent ekibi, yarı finalde, Panathinaikos AC Athens-CAI Teruel eşleşmesinden tur atlayan ekiple karşılaşacak.
Kaynak: AA
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