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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika

Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

03.02.2022 16:56
Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Thien Khuc (Belçika), Borislav Yordanov (Bilganistan)Tallinn Technical University: Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus (Alari Saar, Kais, Voit, Torn)Halkbank: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Furkan Aydın, Hernandez, Bruno, Mustafa Koç (Volkan Döne, Caner...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Thien Khuc (Belçika), Borislav Yordanov (Bilganistan)

Tallinn Technical University: Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus (Alari Saar, Kais, Voit, Torn)

Halkbank: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Furkan Aydın, Hernandez, Bruno, Mustafa Koç ( Volkan Döne, Caner Ergül, Vucicevic, Oğuzhan Karasu, Abdullah Çam, Efe Bayram)

Setler: 15-25, 23-25, 21-25

Süre: 68 dakika (20, 26, 22)

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Estonya'nın Tallinn Technical University takımını 3-0 mağlup eden Halkbank, yarı finale yükseldi.

Avrupa'da oynadığı son 6 maçı da kazanan başkent ekibi, yarı finalde, Panathinaikos AC Athens-CAI Teruel eşleşmesinden tur atlayan ekiple karşılaşacak.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Volkan Döne, voleybol, Belçika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika Spor


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