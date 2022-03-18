Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programları şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi:
Yarın:
13.00 Karayolları- Yeşilyurt (Başkent)
15.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)
20 Mart Pazar:
16.00 Bolu Belediyespor-Kuzeyboru (Bolu Karaçayır)
16.00 Nilüfer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Türk Hava Yolları-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)
18.00 VakıfBank- PTT (VakıfBank Spor Sarayı)
21 Mart Pazartesi:
13.00 Sarıyer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AXA Sigorta Efeler Ligi:
Bugün:
18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)
Yarın:
16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Halkbank- Sorgun Belediyespor (Başkent Voleybol)
16.00 Bingöl Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta (Bingöl Merkez Karşıyaka)
16.00 Altekma-Spor Toto (Atatürk Sigorta Shop)
16.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Şırnak)
16.00 Tokat Plevne Belediye-Ziraat Bankkart (Ali Yücel)
Kaynak: AA
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