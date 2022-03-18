Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 24. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programları şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi:

Yarın:

13.00 Karayolları- Yeşilyurt (Başkent)

15.00 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

20 Mart Pazar:

16.00 Bolu Belediyespor-Kuzeyboru (Bolu Karaçayır)

16.00 Nilüfer Belediyespor- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Türk Hava Yolları-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)

18.00 VakıfBank- PTT (VakıfBank Spor Sarayı)

21 Mart Pazartesi:

13.00 Sarıyer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)

AXA Sigorta Efeler Ligi:

Bugün:

18.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Arkas Spor (Burhan Felek Vestel)

Yarın:

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Halkbank- Sorgun Belediyespor (Başkent Voleybol)

16.00 Bingöl Solhanspor-Galatasaray HDI Sigorta (Bingöl Merkez Karşıyaka)

16.00 Altekma-Spor Toto (Atatürk Sigorta Shop)

16.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Yeni Kızıltepespor (Şırnak)

16.00 Tokat Plevne Belediye-Ziraat Bankkart (Ali Yücel)