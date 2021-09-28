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Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

28.09.2021 17:47
Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley, System.String[]

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat BüyükpamukçuEczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Fatma Şekerci, Yasemin Güveli, Heyrman, Adams, Merve Atlıer (Şebnem Simge Aköz, Zeynep Palabıyık, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Saliha Şahin)Mert Grup Sigorta:...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Fatma Şekerci, Yasemin Güveli, Heyrman, Adams, Merve Atlıer (Şebnem Simge Aköz, Zeynep Palabıyık, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Saliha Şahin)

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Selin Toy, Seda Menekşe, Özge Nur Çetiner (Gizem Çerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Biryukova, Paskova, Defne Tokol)

Setler: 25-19, 25-21, 25-11

Süre: 85 dakika (31, 29, 25)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Beyza Arıcı, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley - Son Dakika Spor


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