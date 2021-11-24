Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Martin Yanakiev (Bulgaristan), Dejan Rogic (Sırbistan)

Nilüfer Belediyespor: Melis Durul, Hümay Topaloğlu, Solobska, Sude Naz Uzun, Deniz Emrelli, Maglio (Cansu Bir)

TK Kaunas VDU: Makauskaite, Savukynaite, Pravdinskaite, Dudkina, Bogdanovic, Kasperaviciute (Najmovic, Kiausaite, Lokyte, Kaminska, Paukstyte)

Setler: 25-19, 25-22, 25-7

Süre: 62 dakika (22, 24, 16)

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımını 3-0 yendi.

Dün Bursa'da oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Nilüfer Belediyespor, bir üst tura yükseldi.