Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet takviminde yer alan Voleybol Küçük Kızlar Gelişim Ligi sona erdi.

Denizli'de sporun tabana yayılması ve genç yeteneklerin spor disiplini kazanması amacıyla gerçekleştirilen lig kapsamında; takımlar sezon boyunca sergiledikleri performansla gelişim süreçlerini sahaya yansıttı. Kınıklı Spor Salonu'nda dün akşam tamamlanan karşılaşmaların ardından lig sıralaması belli oldu. Müsabakaların genel klasmanında rakiplerine üstünlük sağlayan Denizli Belediye Spor Kulübü, 2025-2026 Sezonu Gelişim Ligi şampiyonu oldu. Anadolu Pars Spor Kulübü (A) takımı ikinci olurken, Acıpayam Gençlik Spor Kulübü üçüncü ve Anadolu Pars Spor Kulübü (B) takımı ise ligi dördüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Acıpayam İlçe Müdürü Süleyman Akıncı ile antrenörler ve idareciler tarafından takdim edildi. Tören, sporcular ve teknik heyetlerin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DENİZLİ