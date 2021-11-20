Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Erol Akbulut
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Buse Ünal, Cristina, Beliz Başkır, Lazareva ( Cansu Çetin, Dicle Babat, Tutku Yüzgenç, Naz Akyol, İpar Kurt)
Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Tuana Nöse, Kelsey (Pınar Atasever, Nilsu Sen, Eda Kafkas)
Setler: 25-16, 25-15, 25-20
Süre: 70 dakika (22,23,25)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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