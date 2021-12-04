Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Metin Korkut
VakıfBank: Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Haak, Hakley ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Szakmary, Emine Arıcı (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Nur Öztürk, Aslıhan Kılıç, Berra Eren, Güldeniz Önal)
Setler: 25-21, 25-20, 25-16
Süre: 81 dakika (27, 29, 25)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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