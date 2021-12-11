Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Dicle Nur Babat, Naz Aydemir Akyol, Cristina, Beliz Başkır, Tutku Yüzgenç ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Fedorovtseva, Lazereva, Buse Ünal, Popovic, İpar Kurt)
Karayolları: Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Zeliha Küçükkardeş, Fatmanur Yılmaz, Doğa Diraz, Mısra Aşçı)
Setler: 25-18, 24-26, 25-15, 25-19
Süre: 102 dakika (23, 30, 23, 26)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Karayolları'nu 3-1 yendi.
Kaynak: AA
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