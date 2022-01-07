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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.01.2022 15:42
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Tuncay Sevim, Selçuk GörmenYeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Veltman, Burcu Yönder (Pınar Atasever, Nilsu Sen, Sulbiye Ceren Yılmaz, Duru Aksu, Eda Kafkas, Ceren Yılmaz)VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Yeşilyurt: Strumilo, Bilge Paşa, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir, Veltman, Burcu Yönder (Pınar Atasever, Nilsu Sen, Sulbiye Ceren Yılmaz, Duru Aksu, Eda Kafkas, Ceren Yılmaz)

VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Derya Cebecioğlu, Kübra Çalışkan (Aylin Acar)

Setler: 20-25, 13-25, 14-25

Süre: 67 dakika (24, 20, 23)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında VakıfBank, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

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Buket Gülübay, Burhan Felek, Yılmaz Duru, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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