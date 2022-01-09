Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Cristina ( Gizem Örge, İpar Kurt)
Bolu Belediyespor: Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon, Kharchenko, Çağla Salih, ( Dilara Bağcı, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun, Özlem Güven)
Setler: 25-12, 25-18, 25-16
Süre: 67 dakika (21, 24, 22)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Opet, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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