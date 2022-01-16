Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Aslı Tecimer, Ecenur Aksoy, Melis Durul, Deniz Emrelli, Maglio (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Sudenaz Uzun)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, Fedorovtseva, Dicle Nur Babat, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, ( Gizem Örge, Cansu Çetin, Naz Akyol Aydemir, de Souza, Vargas, Beliz Başkır)
Setler: 17-25, 11-25, 22-25
Süre: 74 dakika (27, 19, 28)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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