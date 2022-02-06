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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

06.02.2022 17:27
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Recep Karakoç, Aylin TurnaoğluYeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Neslişah Akar, Veltman, Tuana Köse, Bilge Paşa (Duru Aksu, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Ezgi Taşdemir)PTT: Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux, Çağla Erdem (Simay Kurt,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Neslişah Akar, Veltman, Tuana Köse, Bilge Paşa (Duru Aksu, Eda Kafkas, Nilsu Şen, Ezgi Taşdemir)

PTT: Sıla Çalışkan, Campos, Bahar Akbay, Dimitrova, Rousseaux, Çağla Erdem (Simay Kurt, Semra Özer, Ece Morova, Merve Tanyel, Ceren Domaç, Nilsu Zaim, İlayda Uçak)

Setler: 14-25, 13-25, 16-25

Süre: 70 dakika (24, 21, 25)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında PTT, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

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Burhan Felek, voleybol, Vestel, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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