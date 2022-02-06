Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Hilal Kocakara, Defne Başyolcu, Natalia, Sudenaz Uzun)
Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğluları, Miroslava, Özgenur Çetin, Ceneida, Ayça İsmailcebecioğlu, Merve İkbal Albayrak, (Merve İzbilir, Alara Altındağ)
Setler: 16-25, 22-25, 15-25
Süre: 80 dakika (22, 32, 26)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Mert Grup Sigorta, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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