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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

19.02.2022 15:28
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Tuncay Sevim, Uğur AteşYeşilyurt: Strumilo, Sulbiye Yılmaz, Veltman, Ezgi Taşdemir, Bilge Paşa, Burcu Yönder (Duru Aksu, Nilsu Şen, Eda Kafkas)Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş

Yeşilyurt: Strumilo, Sulbiye Yılmaz, Veltman, Ezgi Taşdemir, Bilge Paşa, Burcu Yönder (Duru Aksu, Nilsu Şen, Eda Kafkas)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Işıl Öz, Elif Boran, Hande Korkut, Simay Gazi)

Setler: 10-25, 26-28, 16-25

Süre: 68 dakika (18, 29, 21)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

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Yasemin Yıldırım, Burhan Felek, Yeşilyurt, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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