Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş
Yeşilyurt: Strumilo, Sulbiye Yılmaz, Veltman, Ezgi Taşdemir, Bilge Paşa, Burcu Yönder (Duru Aksu, Nilsu Şen, Eda Kafkas)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Vanjak, Yasemin Yıldırım, Ryhkliuk, Mitchem, Sabriye Dikmen (Dilek Kınık, Ezgi Akyaldız, Işıl Öz, Elif Boran, Hande Korkut, Simay Gazi)
Setler: 10-25, 26-28, 16-25
Süre: 68 dakika (18, 29, 21)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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