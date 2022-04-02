Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

02.04.2022 15:30
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dixon, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver (Ceren Önal, İrem Çor, Van Ryk)PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Ceren Domaç, Rousseaux, Ece...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dixon, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver (Ceren Önal, İrem Çor, Van Ryk)

PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Ceren Domaç, Rousseaux, Ece Morova, Çağla Erdem, Nur Kavas)

Setler: 25-18, 25-13, 25-14

Süre: 70 dakika (26, 23, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-0 yendi.

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Burhan Felek, Aslı Kalaç, Van, PTT, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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