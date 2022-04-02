Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Dixon, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Polen Ünver (Ceren Önal, İrem Çor, Van Ryk)
PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Ceren Domaç, Rousseaux, Ece Morova, Çağla Erdem, Nur Kavas)
Setler: 25-18, 25-13, 25-14
Süre: 70 dakika (26, 23, 21)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Türk Hava Yolları, PTT'yi 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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