Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona erdi.

Ligde 26. ve son hafta müsabakaları oynandı. Haftanın kapanış maçında VakıfBank, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup ederek 24. galibiyetini aldı ve sezonu ilk sırada tamamladı.

Ligde 22'şer galibiyetleri bulunan Eczacıbaşı Dynavit ikinci, Fenerbahçe Opet ise üçüncü sırada yer aldı. 21 galibiyet elde eden Türk Hava Yolları ise 26 haftalık periyodu 4. basamakta noktaladı.

VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet ve Türk Hava Yolları, 2021-2022 sezonunun şampiyonu olabilmek için play-off 1/4 etabı maçları oynayacak. Son şampiyon VakıfBank, Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit ise Fenerbahçe Opet'le mücadele edecek. İki galibiyete ulaşan takımlar, finale yükselecek.

Sultanlar Ligi'nde normal sezon sonunda 5-8. sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Kuzeyboru ise play-off 5/8 etabı müsabakaları yapacak. Bu etapta Galatasaray ile Kuzeyboru, PTT ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan Karayolları ile Yeşilyurt ise Sultanlar Ligi'ne veda etti.

Sonuçlar

Ligde 26. ve son hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Türk Hava Yolları-PTT: 3-0

Karayolları-Fenerbahçe Opet: 0-3

Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Nilüfer Belediyespor-Yeşilyurt: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta-Mert Grup Sigorta: 3-0

VakıfBank-Kuzeyboru: 3-1

Puan durumu

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle: