Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı

21.04.2022 17:03
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı

Salon: Mimar SinanHakemler: Yasin Okumuş, Serhat SemizAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)

Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Hande Korkut, Elif Boran (Işıl Öz, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 77 dakika (25, 28, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı üçüncü maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Aydın temsilcisi, ligi 7. sırada bitirdi. Kuzeyboru ise sezonu 8. sırada tamamladı.

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Büyükşehir Belediyespor, Nur Öztürk, voleybol, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika
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