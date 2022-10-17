Voleybol müsabakasında meme kanserine dikkat çektiler - Son Dakika
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Voleybol müsabakasında meme kanserine dikkat çektiler

17.10.2022 13:33
Voleybol müsabakasında meme kanserine dikkat çektiler

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri çerçevesinde Derince Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında voleybol müsabakası düzenlendi.

'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri çerçevesinde Derince Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında voleybol müsabakası düzenlendi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinde erken teşhise dikkat çekmek için Derince'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Derince Belediyesi ve Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri çerçevesinde voleybol müsabakası düzenledi. Derince Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakayı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Hande Cihan Mutlu, Derince Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük ve sporseverler takip etti. Müsabakada, meme kanseri farkındalığına değinilerek, erken teşhisin önemi vurgulandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

voleybol, Hisarcık, Derince, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol müsabakasında meme kanserine dikkat çektiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Voleybol müsabakasında meme kanserine dikkat çektiler - Son Dakika
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