Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off karşılaşmalarının programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Ziraat Bankkart, Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto'nun mücadele edeceği yarı final eşleşmeleri, 12 Nisan'da başlayacak. Serilerde ikinci karşılaşmalar 15 Nisan'da oynanacak, gerekmesi halinde üçüncü maçlar 18 Nisan'da yapılacak.
Final etabı ise 21 Nisan'da başlayacak. Seride 3 maç kazanan takım, 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.
Öte yandan play-off'larda 3-4 etabı 22 Nisan, 5-8 etabı 13 Nisan, 5-6 ve 7-8 etapları da 23 Nisan'da başlayacak.
SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 ve final etaplarındaki maç programı şöyle:
Play-off 1-4 etabı
12 Nisan Pazar (1. maç):
13.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
15 Nisan Çarşamba (2. maç):
16.00 Spor Toto-Ziraat Bankkart (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
18 Nisan Cumartesi (gerekirse):
16.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
19.30 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)
Final etabı
21 Nisan Salı:
19.00 Final 1. maç
24 Nisan Cuma:
19.00 Final 2. maç
27 Nisan Pazartesi:
19.00 Final 3. maç
30 Nisan Perşembe (gerekirse):
19.00 Final 4. maç
4 Mayıs Pazartesi (gerekirse):
19.00 Final 5. maç
Son Dakika › Spor › Voleybol Play-off Programı Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?