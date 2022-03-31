Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabı - Son Dakika
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Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabı

31.03.2022 12:11
Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabı

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabında ilk maçlar, yarın oynanacak.

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabında ilk maçlar, yarın oynanacak.

Dört ekibin yer aldığı final etabı sonucunda ilk 2 sırayı elde eden takımlar, Sultanlar Ligi'ne yükselecek.

Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı final etabında takımlar, üçer maç oynayacak. Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde final etabının programı şöyle:

Yarın:

12.00 Çukurova Belediyespor-İlbank

14.30 Karşıyaka-Adam Voleybol

2 Nisan Cumartesi:

12.00 İlbank-Karşıyaka

14.30 Adam Voleybol-Çukurova Belediyespor

3 Nisan Pazar:

12.00 Adam Voleybol-İlbank

14.30 Çukurova Belediyespor-Karşıyaka

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Karşıyaka, 11 sezon aradan sonra Sultanlar Ligi'ne dönme hedefinde Karşıyaka, 11 sezon aradan sonra Sultanlar Ligi'ne dönme hedefinde

Karşıyaka, Çukurova, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi final etabı - Son Dakika
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