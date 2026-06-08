Voleybol Takımımız 11. Sırada - Son Dakika
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Voleybol Takımımız 11. Sırada

08.06.2026 11:04
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 VNL ilk etabında 5 puanla 11. sırayı aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.

Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı.

İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.

A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.

Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.

VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGMP
1Brezilya

44011
2Japonya

44011
3İtalya

43110
4Çekya

4319
5ABD

4318
6Çin

4318
7Polonya

4317
8Kanada

4227
9Hollanda

4226
10Belçika

4225
11Türkiye

4225
12Sırbistan

4135
13Almanya

4134
14Fransa

4133
15Ukrayna

4133
16Bulgaristan

4133
17Tayland

4042
18Dominik Cumhuriyeti

4041

Kaynak: AA

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